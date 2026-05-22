Подростки украли продукты и бластер в гипермаркете на Запсковье

Сотрудники Росгвардии задержали двух подростков, подозреваемых в краже из гипермаркета, расположенного на улице Труда в Пскове, на сумму более девяти тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны из магазина поступил сигнал тревоги 21 мая около 20.00. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали молодых людей.

Задержанными оказались псковичи в возрасте 17 и 16 лет. По предварительной информации, подростки похитили продукты питания и бластер из отдела игрушек. Сумма причиненного ущерба составила 9 191 рубль.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.