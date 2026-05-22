Псковича задержали при попытке украсть алкоголь и продукты в магазине на Яна Фабрициуса

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал тревоги и задержали мужчину, подозреваемого в краже алкогольной продукции и продуктов питания из магазина на улице Яна Фабрициуса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал сетевого магазина на улице Яна Фабрициуса активировал кнопку тревожной сигнализации 21 мая около 11.00. Получив сигнал, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия.

В результате оперативных действий был задержан местный житель 1964 года рождения. По предварительным данным, мужчина похитил из торгового зала алкогольную продукцию и продукты питания.

В настоящий момент по факту случившегося ведется проверка.