Происшествия

Мужчина пытался зарезать собутыльника в локнянской деревне

48-летнего жителя Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за покушение на убийство своего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне квартиры, в ходе ссоры неоднократно пригрозил знакомому убийством и ударил его в грудь ножом. Потерпевший получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В прокуратуре уточнили, что завершить свое преступный умысел мужчина не смог, потому что его действия пресекли находящиеся в этой квартире свидетели, а потерпевшего смогли своевременно доставить в медицинское учреждение и оказать медицинскую помощь.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.