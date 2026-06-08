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Старшеклассник и судимый пскович подозреваются в краже из магазина на 60 тысяч рублей

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Сотрудники отделения полиции по Палкинскому району по «горячим следам» раскрыли кражу из сельского магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, ночью 7 июня в магазине в деревне Новая Уситва было разбито окно, неизвестные украли алкогольную и табачную продукцию, средства личной гигиены и деньги. Причиненный ущерб оценивается на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции по Палкинскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемых. Ими оказались двое псковичей 2008 года рождения. Один из них безработный, ранее уже судимый молодой человек, а другой – старшеклассник.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Часть похищенного изъята. Ведется расследование.

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