13-летняя девочка в салатовой майке пропала в Пскове

В Пскове пропала 13-летняя София Синчугова. С 5 июня ее местоположение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «Лиза Алерт»

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Подросток была одета в черную куртку, майку салатового цвета, светло-голубые джинсы и зеленые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-925-198-17-19, 8-800-700-54-52 или 112.