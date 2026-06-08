 
Происшествия

Мошенники под видом освобождения от ответственности выманили у псковичей более 3 млн рублей

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Более трех миллионов рублей перевели жители Псковской области мошенникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

По имеющимся данным, к нескольким жителям Великих Лук, Острова и Новоржева по телефонам обратились неизвестные, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками других ведомств. Они под предлогом будто бы предотвращения возможных серьезных финансовых потерь настоятельно рекомендовали собеседникам незамедлительно перевести сбережения на «безопасные» счета, а также провести их декларирование. Кроме того, незнакомцы обещали доверчивым людям освободить их от уголовной ответственности за оказание помощи террористам.

В итоге граждане поддались на эти уловки мошенников и лишились в общей сложности более трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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