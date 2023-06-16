Происшествия

Псковича осудили за кражу кофе и шампуня

Псковича осудили за кражу из магазина известной торговой сети двух банок кофе и двух бутылок шампуня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установили, что днем 9 сентября 2022 года 31-летний пскович, имевший судимости за кражи и привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, украл две банки кофе и две бутылки шампуня на общую сумму 1106 рублей со стеллажей в магазине в деревне Родина Псковского района.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.