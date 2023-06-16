Происшествия

Мошенники ввели в заблуждение желающих отправиться в кино псковичей

Жители Пскова, Великих Лук, Пустошки и Псковского района стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Мошенники предложили собеседникам якобы во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов перечислить сбережения на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Другие пользователи Сети из Пскова и Великих Лук лишились денег при попытках купить билеты в кино и театр через интернет-сайты и социальные сети. Также псковичи наткнулись на мошенников при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети.

В результате мошенники под различными предлогами завладели деньгами доверчивых людей на общую сумму более 800 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.