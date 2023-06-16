Происшествия

Фальшивую тысячерублевую купюру выявили в Пскове

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую денежную купюру обнаружили 13 июня в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, она поступила с выручкой с АЗС в поселке Локня. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в УМВД.