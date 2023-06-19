Происшествия

Пять собак и мужчина погибли при пожаре в великолукской деревне Веретье-2

Жилой дом сгорел в деревне Веретье-2 Великолукского района 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России п Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 3:44. Жилом дом размером 6 на 6 метров сгорел полностью. В строящемся здании размером 6 на 8 метров сгорела кровля. В хозяйственной постройке размером 3 на 3 метра сгорела кровля, строение выгорело, сгорел предбанник.

На месте пожара обнаружен погибшим мужчина 1963 года рождения. Кроме того, погибло пять собак.

Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в электрощитке жилого дома.

В тот же день на улице Ижорского Батальона в Пскове горел автомобиль Ford Focus I 2002 года выпуска. Огонь повредил моторный отсек на площади 1 квадратный метр, поврежден салон. Предполагается, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

А вечером на улице Загородной в Острове горел автомобиль Audi 80 1988 года выпуска. Выгорел моторный отсек на площади 1 квадратный метр и салон на аналогичной площади.

Предположительная причина возгорания - неисправность узлов и механизмов транспортного средства.