В магазине на улице Мирной в Пскове задержали похитителя алкоголя

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже в Пскове 26 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии оперативно отреагировал на сигнал тревоги из магазина на улице Мирной в Пскове.

Работники торговой точки нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как один из посетителей похитил алкогольную продукцию.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия в считанные минуты и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1964 года рождения.

По факту хищения проводится проверка.