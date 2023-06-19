Происшествия

Рост разбоев и мошенничеств фиксируют в Псковской области

В январе-мае 2023 года на территории Псковской области число регистрируемой преступности снизилось на 5,7% (с 3 541 до 3 756). В России аналогичный показатель снижен на 1%, в СЗФО – на 0,1%, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В рассматриваемый период на территории региона отмечается рост:

– умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 12,1% (с 33 до 37, по РФ снижение на 3,4%), из которых 12 повлекло по неосторожности причинение смерти потерпевшего (+100%, с 6 до 12, по РФ снижение на 1,7%). Рост таких преступлений отмечается в Пскове (с 8 до 10), Куньинском (с 0 до 1), Дедовичском (с 0 до 3), Невельском (с 0 до 4), Новосокольническом (с 0 до 1), Порховском (с 2 до 3), Пушкиногорском (с 0 до 1) районах;

– мошенничеств – на 37,7% (с 766 до 1055, по РФ – на 28,7%). Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 470 до 592), Великих Луках (с 164 до 274), Великолукском (с 3 до 9), Дедовичском (с 1 до 12), Красногородском (с 0 до 2), Невельском (с 6 до 23), Порховском (с 6 до 11), Псковском (с 23 до 48), Пушкиногорском (с 0 до 7) и Себежском (с 11 до 15) районах;

– разбойных нападений – на 100% (с 3 до 9, по РФ снижение на 13,5%). Рост таких преступлений отмечается в Пскове (с 2 до 3), Великих Луках (с 1 до 5), Гдовском районе (с 0 до 1);

– преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – на 20,4% (с 898 до 1 082, по РФ – на 27,5%). Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 462 до 567), Великих Луках (с 150 до 216), Великолукском (с 5 до 10), Дновском (с 3 до 9), Псковском (с 48 до 59), Себежском (с 7 до 16) и Невельском (с 10 до 27) районах;

– уклонений от административного надзора (несоблюдение ограничений) – на 16,2% (с 74 до 86, по РФ снижение на 5,1%). Наибольший рост указанного вида преступлении отмечается в Пскове (с 10 до 30), Великих Луках (с 11 до 12), Дновском (с 3 до 4), Локнянском (с 0 до 2), Невельском (с 2 до 3), Новоржевском (с 0 до 1), Опочецком (с 1 до 3), Островском (с 2 до 5), Пушкиногорском (с 1 до 5), Пыталовском (с 3 до 5), Пустошкинском (с 0 до 2) районах;

– преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору (из числа расследованных), – на 2,6% (с 151 до 155, по РФ – на 20%). Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 37 до 48), Великих Луках (с 11 до 26), Гдовском (с 0 до 4), Куньинском (с 0 до 2), Опочецком (с 4 до 6), Островском (с 8 до 13), Палкинском (с 2 до 3), Плюсском (с 0 до 2), Себежском (с 10 до 13), Стругокрасненском (с 0 до 2) районах.

Существенно отличается от общероссийской динамики показатели о зарегистрированных преступлениях: