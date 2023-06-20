Происшествия

Житель Пскова прикинулся продавцом трактора и обманул более 10 покупателей

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В 2021 году мужчина размещал на платформе интернет-объявлений и в известной социальной сети объявления о продаже трактора, которого на самом деле не имел. За трактор злоумышленник предлагал выгодную цену. При появлении покупателя мужчина требовал с него предоплату, которую ему переводили на банковский счет, а затем исчезал. Всего ему удалось совершить 11 эпизодов мошенничества с общим ущербом на сумму более 130 тысяч рублей.

Теперь псковичу грозит наказание за совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.