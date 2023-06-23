Происшествия

Великолучанку задержали за кражу средств гигиены из магазина

46-летнюю женщину задержали за кражу средств гигиены из магазина на улице Винатовского в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на улице Винатовского сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанку, которая похитила из торгового зала средства гигиены.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.