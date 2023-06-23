Происшествия

Доверчивые жители Псковской области продолжают отдавать деньги мошенникам

В общей сложности около двух миллионов рублей лишились некоторые жители Пскова, Великих Лук, Печор, Острова и Порхова в результате мошеннических действий неизвестных лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие гражданам незнакомцы представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, возврата денежных средств за ранее приобретенный товар, а также предоставления дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников.

В итоге, потерпевшие лишились около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

«Добавим, что разного рода мошеннические проявления, участившиеся в регионе, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. В этой связи полиция в очередной раз настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения незнакомцев, пытающихся использовать доверчивых людей в своих корыстных целях», - отметили в ведомстве.