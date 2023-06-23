Происшествия

В российском регионе мать не заметила, как ребенок выпал из машины на ходу

В Забайкальском крае на дороге нашли двухлетнего ребенка, выяснилось, что малыш выпал из машины, сообщает Chita.ru.

Мальчика нашли на проезжей части в Чите автомобилисты, ребенок был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. По сообщению регионального МВД, ребенок ехал в машине вместе с матерью, он находился на заденем сиденьи, открыл дверь и выпал из авто на ходу, мать не сразу заметила пропажу сына.

«Через некоторое время в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже ребенка. Полицейские установили, что ее сын доставлен в больницу. Предположительно, во время поездки мальчик открыл дверь и выпал из машины», — сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, с семьей будет работать комиссия по делам несовершеннолетних.