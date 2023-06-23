Происшествия

Женщину задержали за кражу продуктов из торгового центра в Пскове

Росгвардейцы задержали женщину за магазинную кражу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В магазине на улице Льва Толстого сработала кнопка тревожной сигнализации. В торговый центр направился экипаж группы задержания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 44-летнего женщину, которая похитила из торгового зала продукты и средства гигиены на сумму 2 800 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.