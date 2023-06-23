Происшествия

Великолучанин ограбил заправку в Локне и лишился свободы

43-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за грабеж на автозаправке в поселке Локня (часть 1 статьи 161 УК РФ) и за самовольное оставление места жительства в целях уклонения от административного надзора (статья 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Локнянского района.

Подсудимый в августе прошлого года в помещении АЗС в поселке Локня взял со стеллажей в торговом зале продукты. Несмотря на требования работников АЗС об оплате товара мужчина покинул помещение и скрылся. Затем в городе Великие Луки в целях уклонения от административного надзора он самовольно покинул место жительства, выбыв из-под контроля правоохранительных органов на четыре месяца.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя за два преступления назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.