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Происшествия

Великолучанин ограбил заправку в Локне и лишился свободы

26.06.2023 17:51|ПсковКомментариев: 0

43-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за грабеж на автозаправке в поселке Локня (часть 1 статьи 161 УК РФ) и за самовольное оставление места жительства в целях уклонения от административного надзора (статья 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Локнянского района. 

Подсудимый в августе прошлого года в помещении АЗС в поселке Локня взял со стеллажей в торговом зале продукты. Несмотря на требования работников АЗС об оплате товара мужчина покинул помещение и скрылся. Затем в городе Великие Луки в целях уклонения от административного надзора он самовольно покинул место жительства, выбыв из-под контроля правоохранительных органов на четыре месяца.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя за два преступления назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #грабеж #локнянский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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