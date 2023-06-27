Происшествия

Мужчина зарезал сожительницу в Черехе

В Псковском районе мужчину задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 26 июня 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в деревне Череха Псковского района тела 69-летней местной жительницы с ножевым ранением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 58-летний сожитель потерпевшей, который накануне, 25 июня 2023 года, в ходе ссоры схватил нож и ударил потерпевшую. В результате женщина скончалась на месте преступления.

Изучение личности предполагаемого злоумышленника показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против личности, в том числе дважды за причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время мужчину задержали. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.