Происшествия

Житель Печор сдал в металлолом две теплицы соседки

Житель Печор предстанет перед судом за кражу каркаса теплицы и металлической бочки с участка соседки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

В ходе расследования установили, что мужчина, находясь в садоводческом товариществе в городе Печоры, прошел на территорию соседнего земельного участка, при помощи угловой шлифовальной машины разрезал на части два металлических каркаса теплицы, а также металлическую бочку для хранения воды емкостью 900 литров. Распиленные теплицы и бочку мужчина вывез на скупку металла, похитив имущество на сумму 25 000 рублей.

Уголовное дело направили в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.