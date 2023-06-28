Происшествия

Псковские пенсионерки поддались на уловки мошенников и лишились почти 600 тысяч рублей

Пенсионерки из Гдовского и Новоржевского районов поддались на уловки мошенников и лишились почти 600 тысяч рублей 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 июня пожилой жительнице Гдова позвонили незнакомцы и сообщили, что ее дочь и внучка попали в ДТП. Звонившие говорили долго и настойчиво, требуя от пенсионерки передать деньги. Пенсионерка доверилась им и передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру.

Кроме того, 27 июня два подобных случая отмечены в Новоржеве. Здесь двум горожанкам 1944 и 1950 годов рождения тоже звонили неизвестные, которые заявили, что их дочери совершили ДТП и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы этого избежать, злоумышленники предложили собеседницам оказать финансовое содействие. В итоге пенсионерки отдали приехавшим курьерам в общей сложности 495 тысяч рублей.

Когда же потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.