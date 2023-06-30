Происшествия

Сын актера Михаила Ефремова выпал из окна со сковородкой в руках

Сын актера Михаила Ефремова выпал из окна квартиры в Москве. После падения Николай Ефремов попал в больницу.

Его обнаружили под окнами дома на Пролетарском проспекте, после чего госпитализировали в городскую клиническую больницу Юдина, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, у него диагностированы переломы бедра и костей таза. По словам мужчины, он выпал из окна случайно.

По версии очевидцев, которые первыми заметили пострадавшего, он находился в неадекватном состоянии. Рядом с ним лежала сковородка.