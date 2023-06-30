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1,5 млн рублей выманили телефонные мошенники у жителей Псковской области

01.07.2023 10:38|ПсковКомментариев: 0

Более полутора миллионов рублей лишились несколько жителей Великих Лук и Новосокольнического района после общения со злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, звонившие незнакомцы представлялись собеседникам сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами, якобы, предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита, а также предоставления дополнительного заработка в Сети путем инвестирования в акции известной компании завладели сбережениями собеседников.

В итоге, потерпевшие лишились более полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В УМВД также отметили, что разного рода мошеннические проявления, участившиеся в регионе, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения незнакомцев, пытающихся использовать доверчивых людей в своих корыстных целях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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