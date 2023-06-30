Происшествия

Псковские сотрудники МЧС спасли упавшего в люк котенка

Псковские сотрудники МЧС спасли упавшего в люк котенка в микрорайне Овсище. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / «ВКонтакте»

Вчера, 2 июля, жительница Овсище гуляла со своей собакой и услышала из закрытого люка писк котенка. В обед она снова прошла мимо люка и услышала писк. Вместе с дочкой они сдвинули крышку люка и увидела котенка. Он провалился в маленькую щель и сидел там. Жителям посоветовали спустить корзинку на верёвке. Это и напугало малыша. Он от страха забился в трубу, ведущую в другой люк.

После было принято решение поставить внутрь толстую ветку, чтобы он смог сам выбраться наверх. Добровольцы остались дежурить на месте, чтобы закрыть люк, как только котенок будет на свободе.

Как уточнили позднее, на место происшествия приехали сотрудники МЧС и вызволили котенка из канализации.

«Котенок дикий, поэтому его отпустили в родной подвал. За ним будут присматривать кормильцы», - добавили в группе.