Происшествия

Студент сломал пальцы руки во время учебной практики в Пскове

Студент сломал пальцы руки во время учебной практики в мастерских Псковского политехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае. Студент Псковского политехнического колледжа во время учебной практики в мастерских колледжа при обработке заготовки на фрезерном станке получил травму – рваные раны и перелом пальцев левой кисти. После оказания первой медицинской помощи он был доставлен в травмпункт», - сообщили в государственной инспекции.

По факту несчастного случая проводится расследование.