Происшествия

Около двух миллионов рублей получили мошенники от жителей Псковской области

Около двух миллионов рублей заполучили злоумышленники, введя в заблуждение нескольких жителей Пскова, Великих Лук, Великолукского и Островского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись собеседникам сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, мошенники завладели их сбережениями. Поддались на уловки незнакомцев и некоторые пользователи Сети при попытках осуществления операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.