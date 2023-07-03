Происшествия

Труп собаки нашли в мусорном контейнере в Пскове

Труп собаки обнаружили в мусорном контейнере у дома №1 на улице Космической в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Многие хоронят умерших животных в лесу или на берегу водоема, не задумываясь о том, что захоронения животных в землю опасны, так как нет гарантии, что их не разроют другие животные, не размоют грунтовые воды, что возбудители инфекционных болезней, ставших причиной гибели животного, не станут источником заражения других животных и людей», – рассказали в «Экопроме».

Тела умерших животных считаются биологическими отходами. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, категорически запрещается сброс трупов животных в водоемы, реки, болота, бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны, а также захоронение в землю. Нарушение данных правил влечет наложение административного штрафа.

В связи с этим трупы животных подлежат сжиганию в специальных печах. В случае смерти животного владелец обязан позаботиться о вывозе и кремации трупа.

«Мы заинтересовались как обстоят дела с утилизацией умерших животных в Пскове и обратились с данным вопросом в Псковскую областную ветлабораторию для получения информации. В организации нам рассказали о том, что в их распоряжении имеется два крематория и они оказывают помощь в утилизации тел умерших животных», – отметили в «Экопроме».

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, следует привезти тело животного по адресу: Псков, улица Металлистов, дом 29.

Но бывает так, что у умершего животного нет хозяина, и оно лежит на дороге или во дворе, вызывая беспокойство у детей и взрослых. В таких случаях необходимо соблюдать определенные меры. Вместо выбрасывания животного в мусорный бак, необходимо перенести его на контейнерную площадку. Далее нужно сообщить о данной ситуации в управляющую организацию или администрацию населенного пункта, которые смогут предпринять необходимые действия для утилизации тела животного.

Важно помнить, что правильная обработка умершего животного способствует поддержанию безопасности окружающей среды и способствует здоровью и благополучию населения.

«Собака – это не просто домашнее животное, она становится другом и членом семьи. Она дарит нам безусловную любовь, преданность и неподдельную радость. Поэтому, когда верный пес уходит из жизни, он заслуживает достойного прощания», – заключили в организации.