Происшествия

Житель Пскова отделался исправительными работами за жестокое убийство собаки Маргоши

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с собакой, повлекшее ее гибель (по части 1 статьи 245 УК РФ). Приговор вынес мировой судья судебного участка №27 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

31 декабря подсудимый схватил в руки собаку по кличке Маргоша и, положив животное на заснеженную поверхность, удерживая рукой, три раза ударил ее ножом в шею и грудь. От полученных ранений собака погибла.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился, заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступления. Оснований для освобождения от наказания не имелось. Мужчине назначили наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.