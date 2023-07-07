Происшествия

Великолучанин украл из магазина букет цветов

Великолучанин украл из магазина букет цветов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Рогвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на площади Калинина в Великих Луках сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего гражданина, который похитил из торгового зала букет цветов.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.