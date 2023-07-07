Происшествия

Три пожара потушили в Пустошкинском районе за сутки

Три пожара произошло в Пустошкинском районе за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Два пожара случилось 6 июля, о них в МЧС сообщили в 11.09. В деревне Линец сгорел автомобиль Chevrolet Lanos 2008 года выпуска. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. А в деревне Мельница в это время горел жилой дом. По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки на вводе в дом. Спасти от огня удалось баню и гараж.

Еще один пожар произошел в ночь с 6 на 7 июля, о нем в МЧС сообщили в 4.39. В деревне Морозово сгорела баня. Предположительная причина – неисправность отопительной печи.