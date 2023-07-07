Происшествия

Работник дедовичского завода повредил ногу на производстве

Работник ООО «Лесозавод "Судома"» получил травму на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В инспекцию поступило извещение о несчастном случае на производстве от ООО «Лесозавод "Судома"». Оператор установок и линий обработки в цеху черновой мебельной заготовки при движении задним ходом на электроштабелере наехал на пиломатериалы.

В результате столкновения 37-летний работник повредил ногу, согласно медицинскому заключению травме присвоена тяжелая степень повреждения. Проводится расследование несчастного случая.

Напомним, ООО «Лесозавод "Судома"» находится в Дедовичском районе.