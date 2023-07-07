Происшествия

Свыше 40 человек погибли при пожарах в Псковской области за полгода

2 547 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за шесть месяцев 2023 года. Они нанесли прямой материальный ущерб в размере 56 млн 384 тысячи рублей. При пожарах погибли 43 человека, из них один ребенок. Травмы получили 29 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 2119 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 196 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 102 случая;

поджоги – 57 случаев;

на транспорте – 43 случая;

иные – 30 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 823 пожара, ими причинен прямой материальный ущерб в размере 21 млн 711 тысяч рублей. Погибли 16 человек, из них двое находились в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1 724 пожара, материальный ущерб составил 34 млн 673 тысячи рублей. При пожарах погибли 27 человек, двое из них – в нетрезвом виде.

За шесть месяцев в жилом секторе зарегистрировано 402 пожара с прямым материальным ущербом в размере 35 млн 991 тысяча рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 42 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были:

неосторожное обращение с огнем – 92 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 174 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 98 случаев;

поджоги – 27 случай;

иные – 11 случаев.

За полгода на территории Псковской области пожарами уничтожено: 187 строений; 280,49 квадратных метра площадей; 11 единиц автотранспорта.

При пожарах удалось спасти 186 человек; материальных ценностей на сумму 12 млн 842 тысяч рублей; 446 строений; 27 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 13 человек были пенсионерами; 24 не имели определенного рода деятельности; трое – рабочие; двое – инвалиды и один – ребенок.