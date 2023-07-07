Происшествия

Псковская полиция разыскивает мужчину с татуировкой в виде корабля

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову устанавливает местонахождение Александра Веденеева 1970 года рождения, уроженца поселка Струги Красные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 8 апреля он утратил связь с родственниками, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, короткие тёмно-русые волосы, серые глаза.

Особые приметы: татуировка на плече в виде рисунка корабля и надпись «Североморск», отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Александра Веденеева, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.