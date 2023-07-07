Происшествия

Молодого человека в куртке Nike разыскивает псковская полиция

Андрей Петров 1992 года рождения без вести пропал в Пскове 7 июня, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Этот пскович проживал в областном центре в доме по улице Новосёлов. На вид ему около 30 лет, рост примерно 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Был одет в черную куртку фирмы Nike, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-2144897 в отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову или в дежурную часть по номеру 59-63-22.