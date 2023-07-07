Происшествия

Иностранца заподозрили в подкупе инспектора Псковской таможни

Уголовное дело возбудили в отношении иностранца за дачу взятки инспектору Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Размер взятки составил более 500 тысяч рублей. Иностранец хоте обеспечить беспрепятственный проход через контроль грузовиков с незаконно перемещаемым в них товаром (табачные изделия) на стационарном пункте таможни «Невельский» Псковской области.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).

Санкция указанной статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.