Происшествия

Судимый мужчина угрожал псковичке ножом и украл ее кольцо и телефон

Разбой раскрыли в Пскове по горячим следам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре 9 июля в квартире дома на улице Киселева неизвестный мужчина, угрожая ножом, открыто похитил у горожанки золотое кольцо, деньги и сотовый телефон, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1980 года рождения. В ходе обыска часть похищенного обнаружили и изъяли.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.