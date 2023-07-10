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Ревнивого белоруса в Опочке осудили за угон автомобиля

10.07.2023 17:17|ПсковКомментариев: 0

34-летнего гражданина Республики Беларусь привлекли к уголовной ответственности в Опочке за причинение средней тяжести вреда здоровью человека и угон автомобиля (часть 1 статьи 112 УК РФ и часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

1 декабря подсудимый приревновал свою сожительницу к потерпевшему и нанес ему телесное повреждение. Через месяц, 1 января, злоумышленник распивал спиртное с сожительницей и знакомым. В ходе застолья он взял ключи от автомобиля, принадлежащего второму потерпевшему, проник внутрь салона и выехал на автомобиле с территории домовладения.

По пути следования подсудимый не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил наезд на дерево, а затем скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В суде мужчина полностью признал себя виновным. По совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 112 УК РФ, более строгим наказанием в виде принудительных работ на срок 8 месяцев за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 166 УК РФ, окончательно мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #Опочецкий район #уголовное дело
Источник: Псковская Лента Новостей
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