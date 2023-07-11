Происшествия

Почти 600 килограммов испанского хамона, мёда и вина пытался провезти иностранец через госграницу в Псковской области

В багажном отделении микроавтобуса марки Mersedes сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили более пяти центнеров незадекларированного товара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева

При этом водитель заявил таможенникам об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако досмотр выявил в автомобиле 33 сыровяленых свиных окорока, молдавское вино в металлических банках и испанское вино в стеклянных бутылках, расфасованный по пластиковым емкостям мед и сборные части велосипедов с рулями, сиденьями, амортизаторами, тормозами с колодками, колесами и цепями.

«Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Россию 224 килограммов испанского хамона, 56 литров вина, 57 килограммов меда, 17 велосипедных рам в сборе, 34 велосипедных колеса, две велосипедные сумки и два литра оливкового масла. Общий вес незадекларированных товаров превысил 575 килограммов», – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.

Таможенники не стали относить их к категории товаров для личного пользования.

«Иностранным гражданином не соблюдены нормы ввоза алкогольной продукции, а также правила ввоза продукции животного происхождения, подконтрольной ветеринарному и фитосанитарному контролю», – заключил Денис Партоменко.

Товары изъяты, назначены экспертизы. Ведется административное расследование.