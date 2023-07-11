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Суд рассмотрит дело об убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад

В Санкт-Петербурге дело «чёрных риелторов» из нулевых дошло до суда. Об этом сообщает городская прокуратура.

Банда действовала на территории Санкт-Петербурга с 2004 по 2007 годы. Преступники незаконно присваивали себе квартиры, хозяева которых умерли. При этом в нескольких случаях бандиты «помогали» собственникам исчезнуть, пишет 78.ru.

Возглавлял группировку Никамагомед Каранаев, который в настоящее время отбывает пожизненный срок. Он разрабатывал планы, подыскивал потенциальных жертв и принимал участие в убийствах, после чего распределял доходы. Помогали ему Расил Мамедризаев и Дмитрий Блохин.

Каранаев и Блохин увезли 20-летнего молодого человека из Петербурга в Псков, где убедили переписать квартиру на подставных лиц, после чего 18-19 июля 2004 года задушили в подъезде жилого дома.

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В декабре 2004-го - январе 2005 года Каранаев зарубил топором хозяина квартиры на улице Маршала Тухачевского, тело которого сбросил в колодец. Установить личность погибшего смогли только после проведения комплекса молекулярно-генетических экспертиз.

С мая по сентябрь 2005 года Блохин и Мамедризаев под руководством Караваева около одного из домов на Лабораторном проспекте задушили местную жительницу, её тело сожгли.

О совершении этих преступлений стало известно благодаря явке с повинной Каранаева. Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.