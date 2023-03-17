Происшествия

В Петербурге раскрыли убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу

В июле 2004 года в подъезде одного из домов на улице Народной в Пскове обнаружили труп 20-летнего жителя курортного района Санкт-Петербурга. В крови молодого человека обнаружили алкоголь и значительное содержание синтетического наркотика метадона.

Спустя почти 19 лет сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получили оперативную информацию, что смерть от передозировки была неслучайной.

Незадолго до трагедии у погибшего в собственности имелась двухкомнатная квартира на улице Инструментальщиков в Сестрорецке, где он проживал один. Близких родственников у него не было, однако он поддерживал связь со своим старым знакомым – жителем этого же города 1977 года рождения.

«Именно этот мужчина пристрастил молодого человека к употреблению наркотиков. Когда потерпевший уже полностью находился под влиянием запрещённых веществ и не осознавал происходящее, злоумышленник вместе со своим подельником 1968 года рождения обманом убедил его продать своё жильё», - говорится в сообщении.

После того как квартира по фиктивной сделке купли-продажи была переоформлена на подставных лиц, её уже бывшего хозяина под надуманным предлогом увезли в Псков. Там, зайдя в первый попавшийся подъезд многоэтажки, сообщники дали своей жертве смертельную дозу метадона, а затем перекрыли дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции передали в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Старший фигурант ещё в 2012 году был осужден на пожизненное заключение за совершение серии аналогичных преступлений. Его подельник, уже имевший 9 судимостей, находится под стражей в следственном изоляторе за совершение изнасилования.