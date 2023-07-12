Происшествия

Мужчину оштрафовали в Псковской области за получение подкупом сведений, составляющих гостайну

В Псковской области вынесли приговор мужчине за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (получение сведений, составляющих государственную тайну, подкупом). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С учетом данных о личности и обстоятельств дела мужчину признали виновным в совершении этого преступления, ему назначили наказание в виде штрафа.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.