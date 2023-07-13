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Происшествия

В Острове взорвали петарду во время запрета на использование пиротехники

13.07.2023 16:16|ПсковКомментариев: 0

Островские полицейские установили взорвавших в вечернее время петарду у жилых домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области

Как отметили в полиции, 12 июля в результате мониторинга известной социальной сети сотрудники ОМВД России по Островскому району выявили и зарегистрировали факт нарушения общественного порядка: в местном паблике было размещено видео, на котором неизвестные лица что-то взорвали на автостоянке у дома №16 на улице Меркурьева.

По данному факту начали проверку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что пятеро местных жителей в возрасте 22-23 лет поздним вечером 11 июля на иномарке заехали во двор многоквартирного дома и взорвали петарду.

Молодой человек 1999 года рождения, который непосредственно поджигал пиротехнику, пояснил, что основной мотив содеянного - хулиганство. Правонарушителя задержали по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о привлечении его к  ответственности.

Также задержанный рассказал, что петарду он приобрел с друзьями в цветочном магазине.

При проверке этой информации полицейские установили, что торговая точка реализовывала целый ряд пиротехнической продукции незаконно: срок действия сертификатов на некоторые товары давно истек. Пиротехнику изъяли.

В УМВД России по Псковской области напомнили, что с 3 июля в регионе по решению оперативного штаба введен запрет на запуск фейерверков. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.

Теги: #остров #пиротехника
Источник: Псковская Лента Новостей
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