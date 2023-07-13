Происшествия

Пенсионера в камуфлированной куртке продолжает искать великолукская полиция

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, прямые светло-русые волосы. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.