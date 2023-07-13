Происшествия

Великолучанин сядет в тюрьму на четыре года за сбыт наркотиков

38-летнего великолучанина привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчине назначили наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, а также то, что подсудимый ранее не судим. Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.