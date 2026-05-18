Житель Пыталовского округа хотел убить бывшую супругу, но его остановил полицейский

Прокуратура Пыталовского округа признала законным возбуждение уголовного дела о покушении на убийство, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Надзорный орган провел проверку соблюдения уголовно-процессуального законодательства при возбуждении следственным органом уголовного дела по факту покушения на убийство.

Установлено, что 17 мая 46-летний местный житель, находясь по месту жительства на территории Пыталовского муниципального округа, в ходе внезапно возникшей ссоры не менее двух раз ударил ножом бывшую супругу в грудь.

Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как его действия были пресечены сотрудником полиции.

Потерпевшая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

Островский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По результатам проверки процессуальное решение следственного органа признано прокуратурой района законным и обоснованным.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.