Происшествия

Рассматривается несколько версий возникновения пожара на Плюсском перерабатывающем комбинате

Дознаватели рассматривают несколько версий возникновения пожара на Плюсском перерабатывающем комбинате. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» вечером 14 июля.

Фото здесь и далее: страница Натальи Ивановой в социальной сети «ВКонтакте»

«Пожар на Плюсском перерабатывающем комбинате ликвидирован! Пострадавших нет! Выгорело около 1000 квадратных метров производственных площадей, подготовленных под новый цех... Часть сырья (пластик, пленка - отсюда такое задымление). Цеха с оборудованием, готовой продукцией не пострадали... Другое имущество так же не пострадало... Причины возгорания предстоит установить! Дознаватели рассматривают несколько версий!» - отметила она.

Напомним, склады перерабатывающего комбината загорелись днем 14 июля.