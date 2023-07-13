Рассматривается несколько версий возникновения пожара на Плюсском перерабатывающем комбинате

Дознаватели рассматривают несколько версий возникновения пожара на Плюсском перерабатывающем комбинате. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» вечером 14 июля.
Фото здесь и далее: страница Натальи Ивановой в социальной сети «ВКонтакте»
«Пожар на Плюсском перерабатывающем комбинате ликвидирован! Пострадавших нет! Выгорело около 1000 квадратных метров производственных площадей, подготовленных под новый цех... Часть сырья (пластик, пленка - отсюда такое задымление). Цеха с оборудованием, готовой продукцией не пострадали... Другое имущество так же не пострадало... Причины возгорания предстоит установить! Дознаватели рассматривают несколько версий!» - отметила она.
Напомним, склады перерабатывающего комбината загорелись днем 14 июля.