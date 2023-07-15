Происшествия

Кровля жилого дома полыхала в Пустошке

Кровля жилого дома загорелась в Пустошке в пятницу, 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании стало известно в 14:18. В жилом доме на улице Юбилейной огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. Пожарным удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

В этот же день в 10:52 на улице Торфяников деревни Городовик Дедовичского района горела комната в квартире двухэтажного дома. Квартира закоптилась по всей площади. Причина – неосторожное обращение с огнем.

В субботу 15 июля в 4:26 в МЧС стало известно о пожаре в деревне Литово Новоржевского района. Там сгорело бесхозное строение из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В 18:43 на улице Черехинская набережная, 5 в Пскове загорелась хозяйственная постройка. Огонь повредил перекрытие кровли на площади трёх квадратных метров из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В воскресенье, 16 июля, в 9:56 спасателям поступило сообщение о пожаре на станции Невель-1. В нежилом доме огонь уничтожил кровлю по всей площади, повредил потолок на площади 10 квадратных метров, а также веранду на площади 20 квадратных метров. Предварительной причиной инцидента назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 22:20 в деревне Горки Опочецкого района. В легковом автомобиле Lada Granta огонь повредил моторный отсек из-за аварийного режима работы электрооборудования.