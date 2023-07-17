Происшествия

Мужчину с бородавкой на щеке разыскивают в Пскове

59-летнего Юрия Бурло разыскивают в Пскове. 15 июля он вышел из дома и пропал, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зелено-голубые глаза. Особая примета: бородавка на правой щеке.

Был одет в серую ветровку, серую в черную полоску футболку, серые штаны и черные галоши.

«Возможна потеря памяти», - уточнили поисковики.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.