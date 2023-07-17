Происшествия

Мужчина разобрал крышу дома в Псковском районе, чтобы украсть велосипед

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району раскрыли кражу велосипеда и другого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из строящегося частного дома в деревне Быстроникольское Псковского района злоумышленник, разобрав крышу, украл велосипед, а также триммер и шуруповерт. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 27 тысяч рублей. О произошедшем в полицию заявил владелец.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Псковского района 1984 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенные велосипед и шуруповерт обнаружены и изъяты.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.