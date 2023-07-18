Происшествия

Печерянка заплатит полумиллионный штраф за ложное сообщение о теракте

Печерянка заплатит штраф за ложное сообщение о теракте в экстренную службу «112». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В мае нетрезвая подсудимая со своего мобильного телефона позвонила оператору службы «112» и сообщила о якобы готовящемся взрыве на железнодорожной станции в Печорах.

Получив сообщение от оператора о теракте, оперативный дежурный дежурной части МО МВД России «Печорский» воспринял угрозу теракта реально, зарегистрировал полученную информацию об угрозе теракта на железнодорожной станции и незамедлительно организовал выезд на место происшествие сотрудников полиции.

В ходе проверки железнодорожной станции «Печоры Псковские» каких-либо взрывных устройств, взрывчатых веществ, поджога или иных действий специалисты не обнаружили.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.